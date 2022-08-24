США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни

Російська Федерація, захопивши контроль над Запорізькою АЕС, використовує ядерний об’єкт як плацдарм для ведення, заявив заступник постпреда США при ООН Річард Міллс на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, він поставив риторичне запитання: чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?

"На ці питання може відповісти тільки президент путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні, - сказав Міллс. - Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу".

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Він нагадав про бомбардування Росією шкіл і лікарень, убивства працівників гуманітарної сфери та журналістів "шляхом екзекуції", насильницькі депортації українського цивільного населення і так звані "фільтраційні" операції.

"Тільки вони можуть пояснити, чому їхні війська бездумно атакували й захопили контроль над станцією, поставивши нас на межу ядерної катастрофи", - додав постпред США.

Він нагадав про твіт російського посла у Відні, який написав: "ніякої пощади українському народові".

За словами постпреда, Росія повинна негайно виконати рекомендацію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і створити демілітаризовану зону в прилеглій до станції зоні. Це, зокрема, дасть змогу групі експертів МАГАТЕ відвідати на об'єкт, провести інспекцію й оцінити стан безпеки.

Він підкреслив, що Росія має погодитися на відвідування об'єкта місією МАГАТЕ "таким чином, щоб поважати суверенітет України", тобто з Києва.

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Міллс закликав Росію напередодні Дня Незалежності України "не бомбити школи, лікарні, дитсадки чи будинки престарілих".

"Ми продовжуватимемо домагатися притягнення до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права", - додав він.