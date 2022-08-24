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Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ, - міністр оборони Іспанії Роблес

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київ
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила українців про нову російську загрозу. Вона зазначила, що війська РФ можуть знову атакувати Київ.

"Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ або будь - яку іншу частину України", - зазначила глава Міноборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, влада Росії "безсумнівно" використовуватиме "природний газ як зброю війни", і закликала до "солідарності і єдності" в Європейському Союзі.

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"Цей прогноз такий, що це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такий як перша або Друга світова війна. Зима буде суворою", - підкреслила Роблес.

Також вона вказала, що "Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах" і Мадрид готовий навчити українських солдатів ними користуватися.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Татьяна Ежова
  • Валентина Саюн #523841
    Про що вони,коли дороги будують, елітні застройки планують і чекають на інвестиції. Не до війни, війну відео замінило
  • т р у д а р ь
    Но если рассмотреть эту проблему не в планетарном масштабе, а, скажем, в рамках какого-то отдельного коллектива или круга друзей, то замечаем, что там всегда есть люди, которым фатально не везет. У них перманентно прорывает трубы, ломаются каблуки, их бросают любимые, "разводят" на деньги сомнительные друзья, не понимают родственники, не ценит начальство.
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