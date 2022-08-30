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Генерал США Міллі щомісяця проводить огляд арсеналів. Пентагон занепокоєний скороченням запасів зброї та планує нарощувати виробництво, - WSJ

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пентагон
Масштабна військова допомога Україні зменшила запаси деяких видів боєприпасів у США. Деякі американські посадовці побоюються, що темпи поновлення запасів ставлять під загрозу бойову міць країни.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В останні тижні рівень 155-мм гаубиць на військових складах США став "неприємно низьким", - сказав виданню представник Міністерства оборони.

Ці рівні ще не є критичними, оскільки США не залучені в жоден великий військовий конфлікт, сказав чиновник, однак: "Це не той рівень, на якому ми хотіли б вступити в бій".

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Начальник Об’єднаних штабів армії США генерал Марк Міллі щомісяця проводить огляд арсеналів США, щоб підтримувати баланс у тому, скільки тих чи інших боєприпасів можна віддати Україні.

В оборонних структурах вже проводяться розрахунки щодо того, як наростити виробництво, щоби забезпечити і підтримку України, і підтримання власних запасів. На даний час, за словами співрозмовників, все ще діють старі контракти, нові про більші об’єми поки не підписані.

Співрозмовники додають, що проблемна ситуація з поповненням складів виникла не через нестачу коштів і потрібні суто організаційні рішення. Представник оборонпрому у коментарі виданню сказав, що зазвичай у США від контракту до виконання замовлення минає 13-18 місяців, а для складніших систем, як ракети та дрони, цей період може бути більшим.

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Автор: Анна Судак

Топ коментарі

  • Анатолий Точ
    Все,дуже добре.США запускають заводи ВПК,на повну потужність,а це робочі місця.Економіка починає зростати.Вся зброя яка була на складах устарівша,відправляється в Україну.А склади поповнюються новою ********** зброєю.
  • Sophia-Maria Duglass
    Пентагон міг би виробляти зброю в СЛОВАЧЧІНІ ( Кошице металургійний комбінат- власність США) і видяляти іі УКРАІНЕ і іншим країнам, а також відправляти в США
    РОБОЧА праця в Словаччіни дешевше, ніж на заході і США, да і українці можуть підтягнутись на ці заводи
  • Маск13
    Чесно кажучи дивно це читати. Усе настільки очевидно.
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