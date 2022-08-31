Окупанти обстріляли центр Харкова, потрапили в житловий будинок, є постраждалі, - Терехов

Російські окупанти в ніч проти середи обстріляли Київський район Харкова, потрапили до житлового будинку в центрі міста, є постраждалі.

Автор: Роман Свиридович