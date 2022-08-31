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Окупанти обстріляли центр Харкова, потрапили в житловий будинок, є постраждалі, - Терехов

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обстріл,харків
Російські окупанти в ніч проти середи обстріляли Київський район Харкова, потрапили до житлового будинку в центрі міста, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  повідомив мер Ігор Терехов.

"Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", – написав він.

За попередньою інформацією, дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Окупанти ведуть артобстріл Київського району Харкова. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці, - Терехов

Автор: Роман Свиридович

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