Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни, - фон дер Ляєн про Горбачова

Останній генсек КПРС Михайло Горбачов "зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

"Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси". Це відкрило шлях у вільну Європу", - написала вона.

Нагадаємо, Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя в Москві.