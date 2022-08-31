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Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни, - фон дер Ляєн про Горбачова

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Останній генсек КПРС Михайло Горбачов "зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

"Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси". Це відкрило шлях у вільну Європу", - написала вона.

Нагадаємо, Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя в Москві

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    >у 2016 році Горбачов заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він вчинив би так само в аналогічній ситуації

    ну вы поняли что за гнида, жаль до 90 лет дожил
  • Джон Зойдберг #328773
    От тільки Європа висновків не зробила. Російську гадину треба було душити до останнього. Може б тепер і не мали дурних кацапів під боком.
  • Инь Янь #217452
    Ну почалося, відбілювання гівна, де там папа котрий з риму - най комуняці молебен отпойот
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