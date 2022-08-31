Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві.

"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливе завдання там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", - сказав він.

Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: "Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це потребує чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити".

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