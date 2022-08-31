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Вранці у Бєлгороді лунали вибухи, російська влада заявила про роботу ППО

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бєлгород
Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді продунало кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Сьогодні (31 серпня. – Ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.

Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Влада області перевіряє інформацію.

Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец #474549
    Добрає утра кацапскіє свіньї...
  • xander #505939
    Позвольтє спросіть, а сколько русні унічтожил награждьонний гражданін Кошовий?
  • Nikolai Chizhevsky
    Місцеві паблики повідомили, що мають інформацію про як мінімум дві ракети, що впали при запуску.

    У Білгородській області в ніч проти середи, 31 серпня, вкотре чули вибухи. Про це повідомили місцеві паблики.

    Так, близько півночі повідомлялося про сильний вибух у Яковлівському районі області.

    Пізніше з'явилася інформація, що ракета, яку російські війська запускали у бік Харкова, могла впасти на території російського міста Строітєль.
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