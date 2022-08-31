Вранці у Бєлгороді лунали вибухи, російська влада заявила про роботу ППО
9 58031
Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді продунало кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.
"Сьогодні (31 серпня. – Ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.
Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Влада області перевіряє інформацію.
Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.