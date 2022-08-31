Путін створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених до РФ українців, щоб стерти їхню ідентичність, - ISW

Президент Росії Володимир Путін створює всі умови для того, щоб у примусово переселених до РФ українців стерти їхню українську культурну ідентичність і асимілювати їх у російську культуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що президент Росії Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Про створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів", які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Федерального агентства з питань національностей Ігор Барінов. Він заявив, що з дозволу та підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".

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