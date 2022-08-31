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Путін створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених до РФ українців, щоб стерти їхню ідентичність, - ISW

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депортація,безіменне,табір,фільтраційний
Президент Росії Володимир Путін створює всі умови для того, щоб у примусово переселених до РФ українців стерти їхню українську культурну ідентичність і асимілювати їх у російську культуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що президент Росії Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Про створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів", які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Федерального агентства з питань національностей Ігор Барінов. Він заявив, що з дозволу та підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".

Також читайте: Держдеп США закликає РФ припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    умеют ли депортирвоанные гарно сосать куй хло ну ну какая национальность какая традиция какие культурные наследия ******* пьяные дебильные кацапы ОРДА стадо ското быдло база ушлебки короче..Хло давай тварь подыхай...вон Горбачев осветил тебе направление куда двигаться...
  • Autorare Autorare
    а існують кацапські традиції? Не знав, мабудь від цих традицій нормальну людину просто вирве на місті.
    на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)

    А ти мене не "побєдю"
  • Старый зольдат
    Московия и культура это просто несовместимые понятия.
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