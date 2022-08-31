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ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка

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Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити прогалини мобільними резервними підрозділами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, українські бронетанкові війська з понеділка продовжують наступ на Південне угруповання військ Росії на декількох напрямках на півдні країни. При цьому ЗСУ місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону.

"Відповідно до своєї доктрини Росія, найімовірніше, тепер спробує закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи заздалегідь визначені мобільні резервні підрозділи. Серед них, ймовірно, будуть і представники Східного угруповання військ", - вважають у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, Росія продовжує прискорювати спроби створити нові підкріплення для війни в Україні. Батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою до 24 серпня, і цілком імовірно, що вони будуть перекинуті в Україну.

"Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. У 3-му армійському корпусі, найімовірніше, бракує особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ змушує російську армію коригувати перекидання військових і техніки, - ISW

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • chelsea man
    и что тебе не нравиться?4 села наши за 1 день контрнаступления освободили или тебе кремль за 2 дня занять должны?сравни с кацапами по 100 метров в сутки если повезет,или ты козломордое ипсо?
  • Анатолий К #427424
    Рано чи пізно, але всі кацапи, що прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати українців здохнуть. А на території ******** недоімперії будуть панувати китайці, буряти, чеченці, дагестанці, татари і башкіри. А всі мокши, які назвалися росіянами просто зникнуть з лиця землі.
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