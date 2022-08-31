Понад 160 закладів освіти на Луганщині зазнали руйнувань унаслідок російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню, - Гайдай. ІНФОГРАФІКА

Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні, однак в окупантів на це немає грошей.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні – роботи передбачають значних капіталовкладень. В окупантів грошей на відновлення освітніх закладів нема. Сумнозвісним прикладом є Сєверодонецьк, де до початку збройної агресії РФ працювали 20 шкіл, більшість з яких була заповнена, як то кажуть, під зав’язку. Росіяни відкривають лише чотири – на більше відсутні кошти для відбудови розбитих закладів освіти. Але головне, що не вистачає дітей. Бо майже 9000 хлопців та дівчат громади продовжують навчатися в евакуйованих навчальних закладах", - повідомив Гайдай.

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Тож, за півроку росіянами пошкоджені або зруйновані:

- 54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);

- 85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);

- 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);

- 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);

- 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);

- 2 заклади вищої освіти.