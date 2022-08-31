Новини

Ми приводимо український фармринок до європейських стандартів регулювання, - Ляшко

1 96820
ляшко
Українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, відтепер діятиме за стандартами нормативно-правових актів ЄС.

 Це стало можливим завдяки прийняттю оновленого законопроєкту "Про лікарські засоби".

Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нового закону, Україна запроваджує єдину з Євросоюзом термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", - наголосив Ляшко.

Документ, серед іншого, визначає умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів.

Він також передбачає створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, закон урегулює роботу інтернет-аптек, адже встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною", - додав міністр Ляшко.

Нагадаємо, законопроєкт "Про лікарські засоби" був прийнятий у другому читанні 28 липня. Президент України підписав законопроєкт 16 серпня.

Автор: Наталія Правченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    Теперь откаты только в ЕВРО будут принимать!
  • Александр Чуднивец #474549
    Шо, може припините красти???Шось я сумніваюсь...
  • Joshua Merlin
    ой-ли приводят... привести в порядок может только жесточайший контроль за всем и вся, а не пархатистая избирательность... и в этой цепи жестче всех должен контролироваться президент...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини