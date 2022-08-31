Ми приводимо український фармринок до європейських стандартів регулювання, - Ляшко

Українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, відтепер діятиме за стандартами нормативно-правових актів ЄС.

Це стало можливим завдяки прийняттю оновленого законопроєкту "Про лікарські засоби".

Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до нового закону, Україна запроваджує єдину з Євросоюзом термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", - наголосив Ляшко.

Документ, серед іншого, визначає умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів.

Він також передбачає створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, закон урегулює роботу інтернет-аптек, адже встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною", - додав міністр Ляшко.

Нагадаємо, законопроєкт "Про лікарські засоби" був прийнятий у другому читанні 28 липня. Президент України підписав законопроєкт 16 серпня.