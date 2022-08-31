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Зеленського просять забезпечити кожного воїна оптичними прицілами, - петиція

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Воїнам необхідні оптичні приціли, оскільки це "додаткові очі", які покращать видимість цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.

Авторка петиції Наталія Дема наголошує на важливості підвищувати якісний рівень бойової підготовки та технічного оснащення військовослужбовців.

"Зокрема оптичні приціли, як невід'ємний елемент особистої зброї дозволить покращити видимість цілі, орієнтування в просторі, точність влучання тощо. Тобто оптичні прилади це "додаткові очі", які дозволять більше бачити та точніше цілити вдень та в ночі, а також зберігати таке цінне життя бійця", - зазначила вона.

"Звертаємось до Вас, пане Президенте, з проханням вжити всіх заходів, щоб кожна особиста зброя (автомат, гвинтівка), у базовій комплектації якої відсутній оптичний прилад, була додатково укомплектована ним, зокрема шляхом встановлення бокової планки для кріплення оптичних прицілів (оптико-електронних) типу "ластівчин хвіст", а також просимо забезпечити включення до базової бойової(військової) підготовки особового складу вивчення сучасних видів оптичних приладів, їхніх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами тощо", - підсумувала авторка петиції.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Ну вообще то каждому военнослужащему положен автомат. И пофиг - он в рембате в глубоком тылу, он танкист, артиллерист или связист. Подавляющее большинство наших военных вообще орков своими глазами не видело - у них своя важная работа, не связанная с непосредственной стрельбой из ручного оружия по противнику. И вот нахиба им тот коллиматор или оптический прицел? Чтобы каждый раз после чистки и смазки оружия, когда снимается крышка ствольной коробки - заново перепристреливать оружие? Да, безусловно, базовые знания по использованию оптики - стрельба, внесение поправок,пристрелка, уход - все это должно даваться при обучении, и глубина обучения для разных военных специальностей должна быть разная - логично что танкисту и снайперу в оптических прицелах нужно разбираться немного по разному - но выдать каждому по коллиматору - это просто глупость.
  • Igor 1 #498111
    Я солдат. Оптика нужна только снайперам. Вместо оптики нам надо тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили полноприводные , генераторы, радиостанции. Оптику надо постоянно пристреливать.
  • Voc Vox
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