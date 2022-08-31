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Кулеба пропонує спецпрограму для солдатів РФ, які не хочуть воювати в Україні: Рятуйся і тікай

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полонені
Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував запустити спеціальну програму для російських військових, які не хочуть більше воювати в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Меседж: рятуйся і тікай. Складіть зброю, здайтесь українським військам і отримайте можливість почати нове життя", - наголосив міністр.

"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру", - додав Кулеба.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Ще давай кацапів в Україну наберемо!
    Мало фсбешного гівна, ще ціх треба!
  • Voc Vox
  • Злий Грицько
    А як взнати, замазані чи ні? Солдат ворожої армії яка напала апріорі вже замазаний кров'ю. Це не мирний час коли можливе слідство та т.і. На слово повірити, що він нікого не вбивав?
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