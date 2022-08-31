У місті багато нерозірваних касет від боєприпасів, мешканців Новобаварського і Холодногірського районів Харкова просять бути вкрай обережними
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Російські війська вночі 31 серпня завдали удару по Харкову. Після обстрілу деякі касетні боєприпаси не розірвалися, тому мешканців міста просять бути обережними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова в Telegram.
"Щодо вчорашнього прильоту в Київському районі уточнена інформація. Постраждав житловий будинок і одна офісна будівля. За даними ДСНС - двоє поранених", - написав він.
Мер закликав жителів Новобаварського і Холодногірського районів бути вкрай обережними.
"Після вчорашнього обстрілу міста там багато нерозірваних касет від боєприпасів. Не наближайтеся до незнайомих предметів", - зазначив Терехов.