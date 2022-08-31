Україна імплементує рекомендації МАГАТЕ, надані після візиту місії на Запорізьку АЕС, після деокупації станції, - Галущенко
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Висновки та рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при поверненні станції під наш контроль. Станція має повернутись під повний контроль України", - написав Галущенко.
Міністр наголосив, що ЗАЕС - українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки її експлуатації. Важливим етапом після деокупації він назвав створення навколо об'єкта демілітаризованої зони.
"Ми спільно обговорили та передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію. Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, але й всього світу", - зазначив Галущенко.
Нагадаємо, місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС, яка від 4 березня знаходиться під контролем армії РФ.