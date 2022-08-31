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Горбачов був злочинцем, - Міністр оборони Литви Анушаускас

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анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов, який помер у вівторок, був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас у соціальній мережі Facebook.

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Горбачов помер на 92-му році життя внаслідок тяжкої хвороби.

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Топ коментарі

  • Sergh Djager
    Нарешті хтось адекватний висловився про злочинця.
  • Fjall_Raven
    дипломатично ещё и сказано. судьбу параши ожидает судьба совка, а характеристику ***** будут давать в недипломатичных формулировках.
  • Bohdanov Dmytro
    здох - і добре. Земля бетоном
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