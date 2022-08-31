В Україні судитимуть зрадника - капітана російського корабля "Адмірал Макаров" Бреєва, з якого обстрілювали крилатими ракетами Миколаїв та Одесу

Перед судом постане колишній український військовий капітан російського корабля "Адмірал Макаров", з якого здійснювався запуск крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров". Обвинувальний акт направлено до суду", — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2014 році фігурант зрадив присязі на вірність народові України та залишився на захопленій російськими загарбниками території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув Російській Федерації та продовжив службу у флоті РФ.

Встановлено, що у 2022 році російський корабель під командуванням обвинуваченого запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Колишній український військовий обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коригувальника, який передавав розвіддані про позиції систем РСЗО на півдні України, викрили в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Як відомо, обстрілами мирних українських міст керує військовий родом із Вінницької області Григорій Бреєв. Нині він командує фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту РФ, з якого під безпосереднім керівництвом зрадника запускаються крилаті ракети "Калібр".