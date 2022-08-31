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РФ планує "укріпити оборону" окупованого Криму строковиками, зокрема з Москви та Санкт-Петербурга, - розвідка

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рф,військкомат
Військові комісаріати Московського та Ленінградської областей, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

Про це свідчать дані ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Призваними під час прихованої мобілізації "москвичами" та "пітерцями" будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму", - йдеться в повідомленні.

Також, продовили в ГУР МО, з метою доукомплектування військових частин ЗС РФ дислокованих на території окупованого Криму та посилення оборони Кримського півострову командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем (т.зв. "сирійським м'ясником") було ухвалено рішення відправити в окупований Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

"Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук "партизанів" за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує", - підсумували в Головному управління розвідки.

Також дивіться: "Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • дмитрий #513526
    О, ну если уже "в бой" пошли призывники из самого Москвабада и Питерберга, то ситуэйшн действительно напряжённая. Это был последний резерв Главнокомандования и если мамочки из столицы будут гробики получать, а не из какой-то Богом забытой Бурятии, то веселуху в центре мировой цивилизации и городе неимеющеманалогввмире мы всё-таки скоро увидим
  • Артм Воронцов
    чомусь згадалося......

    Я стою такой унылый,
    Предаю себя стыду,
    хулиганы дали в рыло
    у прохожих на виду.

    Был бы я резвей и легче,
    не в таких больших летах,
    убежал бы я при встрече
    на здоровых то ногах.

    Будь я малость помоложе
    и здоровый, как амбал,
    я бы дал в ответ по роже
    и закончил бы скандал.

    Но они на много шире,
    без морщин и без седин.
    И к тому же их четыре,
    ну а я всего один.

    Плюс последствия гастрита,
    простатит и диабет. .
    И пришлось достать мне тихо,
    из кармана пистолет.

    Получилось как-то глупо,
    неудобно, видит бог,
    но лежат четыре трупа
    у моих артритных ног.

    Жить и жить могли б ребята,
    еслиб я был молодой. .
    Только ж я не виноватый,
    что я старенький такой!
  • буков
    Москвичі і пітерці за 80 баксів на місяць подихати в Крим, геніально...
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