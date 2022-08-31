Боєць полку "Азов" Чепурко з позивним Манго про жахіття полону: "Росіяни забивали хлопців до смерті на допитах". ВIДЕО

Боєць полку "Азов" Денис Чепурко з позивним Манго, якого звільнили з полону, розповів про бої в Маріуполі, про перебування в Оленівці та своє визволення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Денису 28 років. Він народився в селі Городківка Вінницької області. В "Азові" з 2019 року. Після завершення боїв на "Азовсталі" Денис провів п'ять днів у лікарні, а потім у СІЗО в Оленівці. В боях проти окупантів він втратив руку. Чепурко служив танкістом в "Азові" і був одним із воїнів, що на двох танках штурмували колону російської бронетехніки, що кількісно переважала їх у 10 разів. "Азовець" перебував у полоні 44 дні. Про Маріуполь, "Азовсталь" та жахіття полону Денис розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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