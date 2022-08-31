Якщо Євросоюз загалом відмовиться обмежити в’їзд росіян, це зроблять сусідні з РФ держави для своїх територій, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Від 24 лютого до ЄС в’їхали близько мільйона росіян, з яких тільки 3 тисячі попросили притулку. Це становить небезпеку для сусідніх із Росією держав. Країни Євросоюзу визнають їх право закрити свої кордони для громадян РФ.

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав естонському телебаченню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Країни цього регіону через розташування зберігають за собою законне право робити власні кроки, які вони вважають розумними, керуючись своїми безпековими інтересами", - сказав Рейнсалу перед тим, як міністри закордонних справ ЄС зібралися на неформальній зустрічі в Празі, щоб обговорити серед іншого і це питання.

"Коли я пояснив це міністрам закордонних справ інших країн Євросоюзу, вони визнали, що це справді проблема, що в Естонії проживає близько мільйона дорослих людей, і за шість місяців через нашу територію пройшло 300 000 громадян країни-агресора. Скільки прикордонників треба мати на кожного громадянина держави-агресора? Весь народ охоронятиме лише кордон?" - продовжив Рейнсалу.

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На питання, чи це може означати, що якщо не буде загальноєвропейської угоди про обмеження в'їзду громадян РФ до Євросоюзу, країни на східному кордоні зроблять це самостійно, міністр закордонних справ Естонії відповів: "Вони можуть зробити це щодо своєї власної території. Але я маю сказати, що міністри закордонних справ низки країн Європейського союзу визнали законність цього можливого кроку, маючи на увазі саме той факт, що у держав, що межують з Росією, зовсім інша ситуація і контекст, ніж у держав, розташованих за 2000 км від Росії".

Міністр закордонних справ Естонії повідомив, що обговорював це питання зі своїми колегами з Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії у вівторок, і спільні дії прикордонних країн можливі, якщо Євросоюз загалом відмовиться додатково обмежити в'їзд громадян Росії на свою територію.

У відповідь на твердження про те, що заборона на в'їзд до Європи перешкоджає втечі російських дисидентів з Росії, Рейнсалу сказав, що країни Шенгенського візового простору видали громадянам Росії 10 млн віз, а з початку війни до Європейського союзу в'їхали близько мільйона росіян, з яких тільки 3000 людей попросили притулку.

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