Деякі педагоги на окупованих територіях вирішили підпільно навчати школярів за українською системою, - Гайдай
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Російські загарбники на окупованих територіях "тиснуть" на українських вчителів.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти змушують наших освітян на загарблених територіях навчати дітей з нового навчального року за своєю "рашистською" системою. Наші вчителі відмовляються від співпраці з ворогом, і залишають професію.
Є педагоги, які вирішили підпільно навчати школярів за українською системою дистанційно, не зраджуючи Батьківщині", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, педагоги, які виїхали на підконтрольні території готуються стартувати 1 вересня за дистанційною формою навчання.