Новини

Окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі, а запах "ховають" хлоркою, - Стратком ЗСУ

14 76940
маріуполь
Окупанти при так званій "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки",  йдеться у повідомленні.

Зазначається, щопро це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя:

"Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорки і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко

За їх словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Aleks Wav
    Не "просравших",а тупо здавших! Ведь там небыло не только ВСУ,а и тероборона не имела НИЧЕГО! Как и на севере. Могли только сделать фигуру из пальцев и сказать " пиф-паф!".
    А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
    Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
    А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
  • 5 копійок
    Немає там ніякого списку. Просрав Буратіна. Все інше похідне від цього.
  • Alex Smith #322835
    Спасибо зелупам,что сдали весь юг кацапью. Надеюсь эту предательскую зелёную падаль повесят после победы.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини