Окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі, а запах "ховають" хлоркою, - Стратком ЗСУ

Окупанти при так званій "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки", йдеться у повідомленні.

Зазначається, щопро це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя:

"Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорки і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".

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За їх словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".