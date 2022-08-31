Українські прикордонники на Донеччині ліквідували чотирьох окупантів та склад боєприпасів
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Прикордонники на Донеччині знищили склад боєприпасів та ліквідували 4 рашистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.
"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська. По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті щонайменше четверо окупантів ліквідовано, боєкомплект знищено.