Українські прикордонники на Донеччині ліквідували чотирьох окупантів та склад боєприпасів

Прикордонники на Донеччині знищили склад боєприпасів та ліквідували 4 рашистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська. По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у результаті щонайменше четверо окупантів ліквідовано, боєкомплект знищено.