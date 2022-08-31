Заступника керівника прокуратури на Луганщині судитимуть за державну зраду

Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника однієї з окружних прокуратур Луганської області за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж травня-червня 2022 року виступав перед засобами масової інформації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Демонструючи посвідчення працівника прокуратури, він публічно повідомляв неправдиву інформацію про вчинення злочинів окремими підрозділами Збройних Сил України проти мирного населення, а також про розслідування кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу співробітників СБУ.

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