Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську. ФОТО

В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка готує псевдореферендум.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - йдеться у повідомленні.





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