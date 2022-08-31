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Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську. ФОТО

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В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка готує псевдореферендум.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - йдеться у повідомленні.

Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську 01
Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську 02

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Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Nick Nemo
    Кто-то уже вбросил свой бюллетень!
  • Amber
    Кацапчики , видно у вас підготовка йде дуже ефективно

    і гаряче 😂
  • Бенина Мама
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