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Існування музею Булгакова в Києві неприпустиме, натомість у будівлі варто відкрити музей композитора Кошиця, - Спілка письменників України

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У спілці письменників заявили про недопустимість функціонування в Києві музею російського письменника Михайла Булгакова, який ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Секретаріату Національної спілки письменників України.

"Виникає закономірне питання: чи може - після жаху смертей і руйнувань, який чинить росія в Україні, після проявів геноциду і намагання знищити українську державність, - чи може в самому центрі Києва й далі працювати музей письменника, який люто ненавидів Україну і її незалежність, а також паплюжив, як тільки міг, її у своїх творах, наприклад, у романі "Біла гвардія" (1925 р) ?!", - йдеться у документі

Наводиться цитата з вказаного роману про гетьмана Павла Скоропадського: "Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман…"

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"Які до болю знайомі мотиви, і наскільки вони є "суголосними" до теперішніх драматичних реалій, коли сатанинська пітьма зі сходу нависла над Україною, а криваве мурло "русского міра" побачив увесь світ!

Булгаков, по суті, є одним із предтеч цього горезвісного "русского міра", і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди", - констатують в НСПУ.

Там підкреслюють нонсенс того, що держава утримує й опікується закладом, який зберігає пам’ять про одного з найпідступніших ворогів України - Михайла Булгакова.

"Ми вельми обурені цим фактом, який паплюжить героїчну українську історію не лише минувшини, а й сьогодення.

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Наша місія як культурних діячів - піклуватися про те, щоб зберегти й передати у спадок прийдешнім поколінням нашу самобутню культуру, нашу мову, нашу трагічну історію, тому ми цілковито переконані, що музею М. А. Булгакова - не місце в Україні, бо присутність цього письменника в культурному просторі України приховує в собі небезпеку не лише для українців як нації, а й для української ідентичності і державності.

Наша пропозиція чітка: закрити музей Булгакова; всі музейні експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури; у приміщенні, де розміщувався музей Булгакова, створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року і його заслуги як українського культурного діяча є дуже вагомими не лише для України, а й для всього світу. Тому увічнення пам’яті цієї видатної постаті буде і логічним, і беззаперечним, і слушним", - резюмують у НСПУ.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Чудова пропозиція. Проблему у здійсненні. Влада країни захоплена любетилями "гусского міра".
    30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
    Зокрема, закон містить:
    зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
    повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
    скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
    скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
    дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
    скасування заборони пісень російських виконавців.
    Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/5417608348323985 заявив у Facebook, що законопроєкт лише на 10% складається з положень, які Україна зобов'язалася ухвалити перед ЄС, а решта тексту, за його словами, це "бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи й закривати": "Влада не врахувала жодного пункту з численних критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців".
  • Зэлэный_Змий
    Блін, так це ж цитата не самого Булгакова, а одного з героїв роману "Біла гвардія". Шо за дурня?
  • Зэлэный_Змий
    Блін да не тупіть. Якщо роман про білих офіцерів, то вони повинні "Слава Україні" кричати? шо за ідиотизм?
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