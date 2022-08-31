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Артилерійський підрозділ ВМС знищив ворожий танк

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танк,знищення
30 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ завдали удару по російським окупантам та знищили ворожий танк на одній з ділянок фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"30 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 1 ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Красунчики, бережи вас Господь
  • 5050
    ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка Джерело:
  • Євген Дусик
    "російськиХ окупантаХ" - ви вже забрали своїми кацапізмами...
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