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Представники окупаційної "влади" Херсонщини зникли з публічного простору, - Хлань

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херсонщина
Представники так званої "влади" на тимчасово окупованій території Херсонщині зникли з публічного простору.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Відрізані від необхідного підкріплення і з щоденними прильотами по розташуваннях, росіяни здогадуються, що нічого доброго тут їх не чекає. ФСБ-шний "уряд" це розуміє, тому вже публічно не з’являється, підозріло не чути Булюка і Семенчева", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Віталій Булюк та Ігор Семенчев стали "заступниками голови" призначеної окупантами "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Evgeny N
    Московити прибігли, насрали, зібрали навколо купи свого лайна таких самих "аборігенів". Обісрали разом все, що бачили та до чого дотяглися.
    А коли їх, як шкідливих котів, почали тикати мордою в те лайно та годувати ним - піджали хвоста та тікають зі скавчанням від образи що їх "абідєлі".

    Допоки московит не вмиється власною кров'ю та не нажереться власного лайна, він буде й далі лізти до сусідів і намагатися затягнути їх в те лайно, в якому живе з покон віку.
  • дератизатор
    ""
  • Нина Карпенко
    Орки,як криси тікають з тонучого човна.
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