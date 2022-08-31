Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ спецперепустки для проїзду на окуповані території

Окупаційна влада зайнятої російськими військами частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ. Там хочуть, щоб місія чекала у загальній черзі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами - Ред.) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. Могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії", - написав Володимир Рогов, який називає себе членом головної ради окупованої Запорізької області України.

Російська агенція ТАСС натомість повідомляє, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії зранку 1 вересня.

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Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною. З усім тим в Україні наголошували, що місія має прямувати неокупованими територіями.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво. Паралельно російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.

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