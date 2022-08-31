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Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ спецперепустки для проїзду на окуповані території

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магате
Окупаційна влада зайнятої російськими військами частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ. Там хочуть, щоб місія чекала у загальній черзі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами - Ред.) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. Могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії", - написав Володимир Рогов, який називає себе членом головної ради окупованої Запорізької області України.

Російська агенція ТАСС натомість повідомляє, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії зранку 1 вересня. 

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Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною. З усім тим в Україні наголошували, що місія має прямувати неокупованими територіями.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво. Паралельно російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.

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Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Игорь Гоптарев #419902
    Заберите у них лицензии на строительство и єксплуатацию атомних станций.
  • nav svargi
    skolko mozhno cackatsa s etoi rusnjoi ? raz MAGATE treba zhdatj v ocheredi - pustj rjuzke korabli , poezda ta vantazivki tezh podozhdut na granicah , poki MAGATE doedet do ZAES.
  • Зэлэный_Змий
    Цікава фотка. Чуваки їдуть в вагончику до тествого полігону в Black Mesa?
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