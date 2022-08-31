Наявні запаси газу дозволять пройти помірну зиму, - Макогон

Україна вже накопичила 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде приблизно 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося.

Про це гендиректор Оператора ГТС України (ОГТСУ) Сергій Макогон розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ. За його словами, відсутність транзиту не несе невирішуваних технічних проблем для української ГТС.

За словами Макогона, видобуток газу в Україні залишається надзвичайно важливим, щоб забезпечити всіх споживачів, однак він є у зоні ризику.

"Наразі в нас є фактор воєнної загрози та значні ризики, тому додаткові обсяги імпорту були б дуже доцільні. Зі свого боку як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для імпорту газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту газу в обсязі 54 млн кубометрів на добу", - сказав Макогон.

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В ОГТСУ сподіваються, що колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу, додав Макогон.

За його словами, ОГТСУ тісно співпрацює з урядом та постачальниками, аби передбачити всі можливості додаткового імпорту для проходження опалювального сезону.

"Але варто зазначити, що за півтора місяця, що залишилися до початку ОЗП, додатково закачати 5 мільярдів кубометрів газу навіть із урахуванням значного збільшення гарантованих потужностей порівняно з минулим роком, є дуже складною місією", - пояснив Макогон.

Він також пояснив, що відсутність транзиту не несе невирішуваних технічних проблем для української ГТС. Хоча буде складно.

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"Наша система вже переходила у реверсний режим у 2006, 2009 та 2019 роках, коли "Газпром" зупиняв транзит. Ми маємо різні сценарії дій та рішень, які застосовуватимуться під час опалювального сезону залежно від ситуації", - сказав Макогон.

За його словами, на сьогодні значно знизились обсяги транспортування газу. Це дає можливість здійснювати резервування, необхідне для перемикання в процесі транспортування газу, або застосовувати нестандартні рішення для забезпечення газом споживачів України та виконання обов’язків по транзиту.

"Ми підготували всі реверсні схеми, проводимо точкову роботу в конкретних частинах газотранспортної системи, щомісяця проводимо тренування персоналу з реагування на аварійні та позаштатні ситуації", - розповів посадовець.

Якщо буде достатньо власного видобутку, газу в ПСГ та імпорту, то ГТС впорається навіть без суттєвих обмежень споживачів, сказав Макогон.

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"Але я окремо хочу зазначити, що наявність транзиту гарантує нам цілісність магістральних газогонів. І якщо на рівні Кремля буде ухвалене політичне рішення про припинення транзиту до ЄС через Україну, є ризик, що наша газотранспортна інфраструктура буде частково знищена агресором", - сказав гендиректор Оператора ГТС України.

Це створить проблеми і для транспортування всередині України, тому що йдеться про єдину ГТС для транзиту та місцевого транспортування.