В ЗСУ прокоментували заяву РФ про те, що "контрнаступ з тріском провалився": В росіян так сильно тріщало, що вони не почули справжнього стану справ

Українські захисники продовжують ефективно нищити логістику окупантів на півдні.

Про це заявила керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, понтонні переправи окупантів це "лего-конструктор".

"Це такий нескінченний лего-конструктор, бо вони, усвідомлюючи, що знаходяться під нашим вогневим контролем, продовжують ліпити ці баржі, як з пластиліну. А ми продовжуємо їх методично дірявити", - пояснила Гуменюк.

Також Гуменюк прокоментувала заявив Міноборони Росії, в яких окупанти заявили, що контрнаступ ЗСУ на півдні "з тріском провалився".

"У них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, мабуть, тому не почули справжнього стану справ. Нарешті все покаже час і наша витримка", - сказала вона.

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