Законопроєкт про медіа варто суттєва допрацювати, не можна допустити звуження сфери використання української мови, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що законопроєкт про медіа має бути суттєво доопрацьований.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не можна допустити звуження сфери використання державної мови.

"Будь-який законопроєкт повинен, насамперед, враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - зауважив мовний омбудсмен.

За словами Креміня, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини нардепів та представників медіасередовища, тому між першим і другим читанням, він повинен бути суттєво вдосконалений.

"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат українській державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив він.

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