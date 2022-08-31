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Законопроєкт про медіа варто суттєва допрацювати, не можна допустити звуження сфери використання української мови, - Кремінь

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мова,украинский
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що законопроєкт про медіа має бути суттєво доопрацьований.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не можна допустити звуження сфери використання державної мови.

"Будь-який законопроєкт повинен, насамперед, враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - зауважив мовний омбудсмен.

За словами Креміня, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини нардепів та представників медіасередовища, тому між першим і другим читанням, він повинен бути суттєво вдосконалений.

"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат українській державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив він.

Читайте: Рада прийняла у першому читанні закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Доопрацюють.... Зелена монобішість разом з "забороненою" ОПЗЖ вам ще й не таке згодують....
  • Чайка Київ
    Від закликів до єдності і спільної протидії ворогу на внутрішніх і зовнішніх фронтах майже не лишилося й сліду. На порядку денному у «слуг народу» - нагородження непричетних і покарання невинних.

    А ще - все нахабніше протягування відверто реваншистських рішень. Лише на найближчому засіданні парламенту «слуги» планують проголосувати щонайменше три відверто шкідницьких рішення.

    По-перше, це законопроєкт 2693-д «Про медіа». Який справді потрібен і справді є євроінтеграційним. Але! В його текст абсолютно штучно й навмисно закладені норми, які розміновують наш культурний кордон з Росією. Всі заклики виправити текст, щоб зберегти норми чинних законів про захист українського культурного простору - грубо відкинуті правлячою більшістю.

    Тож кожен, хто голосуватиме за закон про медіа в його нинішньому вигляді, голосуватиме за знищення заборони в медіа фонограм і кліпів російських співаків, за зведення нанівець переліку артистів-рашистів, за повернення фільмів і концертів з фігурантами цього переліку, за можливість безкарно порушувати на 10% квоти на українські пісні на радіо і багато інших пом'якшень для «русского міра».

    Заяви, що ці норми з такою впертістю викидаються з тексту законопроєкту, щоб їх, можливо, повернути у другому читанні - абсурд. Єдиний справді надійний спосіб зупинити цей реваншизм - не дати ухвалити такий текст у першому читанні. Що ніяк не зашкодить ні євроінтеграції, ні якості закону.

    По-друге, через поправки 20 і 21, включені в текст законопроєкту 5616, хочуть повернути куріння в громадські місця. За десять років українці встигли вже забути про тютюновий дим у закритих приміщеннях кав'ярень як про поганий сон. Але «слуги народу» хочуть це повернути. При цьому законопроєкт зовсім на іншу тему, і ніяк не стосується куріння. Біля нього, як і біля закону «Про медіа», в розданому депутатами порядку денному стоїть прапорець ЄС. Щоб депутати, як собака Павлова, рефлекторно голосували «за». Але голосувати за цей проєкт можна лише вилучивши поправки 20 і 21.

    По-третє, прапорець ЄС магічним чином з'явився біля відверто диктаторського і найнебезпечнішого в сьогоднішньому порядку денному законопроєкту 7349. Що є цинізмом вищої міри. Оскільки цей проєкт, присвячений буцімто боротьбі з тероризмом, насправді є кроком до побудови в Україні режиму путінсько-лукашенківського взірця. РНБО на чолі з Президентом зможе без рішення суду оголошувати будь-яку організацію терористичною з усіма наслідками. Є в цьому проєкті й інші не менш диктаторські норми, які мають до тероризму дуже опосередкований стосунок.

    Якщо вже зараз влада безпідставно й безкарно переслідує політичних опонентів, військових та волонтерів, то з ухваленням цього закону можна буде просто всіх незгодних оголосити «терористами», а далі - як на Росії чи в Білорусі.

    Ті, хто збирається за все це голосувати - ви справді вважаєте, що саме за це бореться, стікаючи кров'ю, український народ, а кращі його сини і доньки кладуть у бою своє життя?

    Чи є межа цинізму у тих, хто все це пхає в сесійну залу?

    І чи є гідність у народних депутатів? Яким достатньо відмовитися тиснути зелені кнопки за все, біля чого ляльководи намалювали європейський прапорець. Тобто в інтересах українського народу, а не партій, вождів чи корпорацій якісно виконувати свою роботу.

    Кожен вирішує сам. А громадяни України мають зробити висновки і дати оцінку таким голосуванням.
  • Алла Новосад #194524
    Скоро і Креміня попруть з посади.
    Пре проти лінії партії пуйловських слуг.
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