Розкрадання $580 тис.: У чиновника Міноборони Хмельницького пройшли обшуки, гроші знайшли у дивані, - ЗМІ

Одним із фігурантів справи про розкрадання 580 000 доларів коштів Міноборони під час закупівлі військової амуніції, про яку поліція повідомила 30 серпня, є директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підполковник Богдан Хмельницький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на джерела.

За даними видання, поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького - на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.

За даними одного джерела, у дивані знайшли гроші.

Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень.

Видання звернулося за коментарам до Міноборони. На момент публікації відповіді не отримала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на заволодінні коштами Міноборони в сумі 580 тис. доларів США викрито трьох учасників злочинної групи.

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