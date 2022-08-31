Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільними мостами, - ОК "Південь"

Продовжується знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сил і засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Протягом ночі ворог кілька разів обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Нікопольський район. За наслідками влучань реактивних снарядів в районному центрі пошкоджено коледж національної металургійної академії, дитячо-юнацьку спортивну школу, Будинок культури, кілька аптек та крамниць, 11 багатоквартирних будинків. Поранено 1 цивільну особу", - ідеться в повідомленні.

Ближче до світанку ворог двічі вдарив по Широківській громаді. Під періодичним вогнем - населені пункти Березнегуватської громади. Постраждалих нема.

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Як зазначається, наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

"Підтверджені втрати ворога становлять 15 рашистів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів", - повідомляють в ОК.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", споряджені 20 ракетами.

Як зауважують в ОК "Південь", загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Варто пильнувати й бути обережними, дотримуватись заходів безпеки, на сигнали тривог реагувати оперативно і правильно.

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