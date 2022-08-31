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У Києві громадський транспорт продовжить зупинятись під час повітряної тривоги, - КМДА

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транспорт,київ
Згідно з рішенням ради оборони міста Києва, громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, а зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про йе повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

"Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття. Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.

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Топ коментарі

  • Alexey Prus #505938
    як киянин - це все херня, нема. і є зупинки, де може скупчитися стільки людей, шо стати ніде (вузли метро, базари), а є зупинки де на кілометр ніхера нема. і ніхто не побіжить. громадським транспортом більш звичайні люди, мамки з калясками, пенсіонери, інваліди, люди у віці, школярі, працівники робочих спеціальностей - нікуди ніхто не біжить. Повиходили й сидять на лавочці....повна дурня
  • Вася Шевченко #371210
    а в Києві на кожній зупинці є де сховатися великій купі пасажирів (бо стане не один-два автобуси)...
    чи тільки стенди будуть вказувати куди бігти, щоби не скубчувались біля транспорту...?
  • Alexey Prus #505938
    довбойоби, нема щоб пошвидше з зупинок людей розвести дрібними групами, хай сидять, більше помре як попадуть
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