Під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будмайданчиках Києва

У Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

"Рішення ухвалено, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. У тому числі і працівникам на будівництві", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що від мешканців надходить багато скарг з приводу гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

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Нагадаємо, у Києві на час війни заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.

До того ж Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у тих навчальних закладах столиці, де укриттів немає.