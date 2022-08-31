Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (оновлено). ВІДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як пише видання з посиланням на AFP і Reuters, місія прибула до міста приблизно на 20 автомобілях, у тому числі на машині швидкої допомоги. Конвой стартував у Києві рано-вранці за німецьким часом.
"У Запоріжжі група експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її", - додає видання.
"Сьогодні, 31 серпня 2022 року близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", - згодом підтвердили в ДП "Енергоатом", опублікувавши відео приїзду місії.
На відеокадрах видно колону автомобілів представників МАГАТЕ, яка складається є декількох машин. Транспортні засоби заїжджають на територію приміщення, розташованого в Запоріжжі.