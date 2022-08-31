Країни ЄС не змогли запровадити цілковиту заборону на видачу віз для росіян, - Сійярто
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Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив у відеозверненні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
За його словами, ЄС не буде вводити цілковиту заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.
Міністр додав, що Угорщина, поряд з деякими іншими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз Росією.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.