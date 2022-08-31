"Газпром" здійснюватиме додаткові поставки газу в Угорщину з 1 вересня
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".
"З "Газпромом" досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!", - написав Сійярто.
Угорський міністр не зазначив, скільки коштуватиме додатковий газ.
"Газпром" у серпні вже почав збільшувати поставки газу в Угорщину, додавши до раніше узгоджених поставок газопроводом "Турецький потік".
Станом на 1 серпня запаси Угорщини становили 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної ємності сховищ.
Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.
Нагадаємо, Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.
Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".
Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.