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Швеція надасть партію боєприпасів для артилерії ЗСУ

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Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70, - Кулеба

За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.

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Топ коментарі

  • Simeon Kukushkin #445513
    Дякуємо! І дуже чекаємо на Archer!!!
  • U A #508723
    Синьо-жовтим повага
  • Павло Дудра
    RBS-70 - перший у світі ПЗРК із системою наведення по лазерному каналу

    Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.

    Фірма Saab Bofors Dynamic's
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