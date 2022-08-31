Кулеба після зустрічі з Боррелем: "Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України"

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.

Автор: Богдан Русінко