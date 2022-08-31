Кулеба після зустрічі з Боррелем: "Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України"
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Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.
Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Жозеп продемонстрував рішуче лідерство з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України", - розповів Кулеба.