Моравецький про візи росіянам: "Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії"

У Копенгагені під час саміту з енергетичної безпеки Балтійського моря прем’єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Євросоюз припинити видачу віз росіянам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

" Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи інших країн світу з туристичною метою. Сьогодні Росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення та чинить жахливі злочини в Україні. Злочини геноциду. Тому російські активи повинні бути конфісковані, про це я також говорив нашим друзям з Євросоюзу, і росіяни не повинні отримувати негуманітарні візи", - наголосив Моравецький.

Він додав, що обговорював це питання з іншими лідерами ЄС, і висловив сподівання, що у Західній Європи дедалі більше усвідомлюватимуть важливість цього питання.

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"Сподіваюся, що цей постулат також буде прийнято (в ЄС – ред.)",- зазначив прем'єр-міністр Польщі.

У Копенгагені Моравецький узяв участь у зустрічі з главами урядів Данії, Естонії, Фінляндії та Латвії і президентом Литви. Головною темою переговорів стало зміцнення співпраці щодо енергетичної безпеки у регіоні Балтійського моря.