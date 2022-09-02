Рашисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом" про візит місії МАГАТЕ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Далі "Енергоатом" перераховує факти, які свідчать про маніпуляції зі сторони окупантів:
- Переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які вчора приїхали на станцію, - це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості.
- Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.
- Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.
- Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали".
- Місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше - розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.
- Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.
- До роботи на Запорізькій АЕС рашисти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.
"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - резюмують у "Енергоатомі".
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.