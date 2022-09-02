380 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 737 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 2 вересня 2022 року більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 380 дітей загинули та понад 737 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 31 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.