Чоловікам поки не дають можливості виїхати за кордон під заставу

Влада поки вирішила відкласти запровадження можливості для військовозобов’язаних чоловіків виїхати за кордон під заставу. Новація мала запрацювати з 1 вересня.

Про це повідомив "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, підписання постанови про запровадження можливості виїхати за кордон, лишивши заставу у 200 тис. грн, відклав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Гетманцев підтримує рішення прем’єра. "Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов’язаних запропонували рішення інтуїтивно, без відповідних розрахунків, що, зрозуміло, не змогло переконати суспільство в його доцільності", - пише він.

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Нагадаємо, з 1 вересня в Україні планувалось дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

Скористатися такою послугою мали б ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.