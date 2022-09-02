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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48,7 тис. осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 2009 танків та 4366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин - 4366 (+21) од,

артилерійських систем - 1126 (+11) од,

РСЗВ - 289 (+2) од,

засоби ППО - 153 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2),

крилаті ракети - 198 (+2),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8) од,

спеціальна техніка  - 105 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48,7 тис. осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 2009 танків та 4366 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

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Топ коментарі

  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Танчики перевалили за 2 тысячи!
    Браво! Бис!
  • Украинский Офицер в отставке
    Ще 1000 танків і вони видихнуться повністю. Особового складу має бути знищено 100000. Далі росія не потягне. Навіть оборонятися буде важко їй. Літаків треба добити до 300 і це буде вже критичний показник, а гелікоптери до 275 або хоча б до 250. Україна має витримати удари 5000 крилатих і балістичних ракет. Бронетехніки має бути знищено 7500. Далі армія рф стане схожою на наполеонівську після Москви. Думаю до квітня 2023 року так і буде. Досягнемо таких показників.
  • Nikolay Sotnikov b10850d7
    УРА! Є 2000 ЛАЙНОТАНКІВ! СЛАВА ЗСУ!!!
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