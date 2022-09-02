Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48,7 тис. осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 2009 танків та 4366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 700 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 2009 (+12) од,
бойових броньованих машин - 4366 (+21) од,
артилерійських систем - 1126 (+11) од,
РСЗВ - 289 (+2) од,
засоби ППО - 153 (+0) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2),
крилаті ракети - 198 (+2),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8) од,
спеціальна техніка - 105 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.