Петербурзькі чиновники приходили до притулку пропонувати безхатькам підписати контракт на військову службу

Петербурзькі чиновники прийшли у шелтер фонду "Ночлежка", щоб запропонувати бездомним підписати контракт на військову службу.

Про це розповіли у благодійній організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону".

"Пропонував розкласти листівки про те, що звуть людей на службу за контрактом. Черговий розкладати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов", - сказав представник "Ночлежки".

Як зазначається, візит чиновників відбувся 17 серпня. Не дозволивши поговорити з безпритульними, черговий притулку попросив чиновників звернутися до керівництва фонду.

Після цього чиновники написали на електронну пошту організації, щоб роздати листівки про службу в армії безпритульним.

Адміністрація Фрунзенського району Петербурга підтвердила, що її представники приходили до шелтеру. Чиновники кажуть, що керівництво не давало розпоряджень йти до "Ночлежки" - це особиста ініціатива співробітників адміністрації. А головна мета візиту - "донести інформацію про службу за контрактом до всіх, хто може".

За словами піарфахівця "Ночлежки" Тетяни Баженової, фонд не може бути посередником при поширенні листівок, які закликають підписати контракт на військову службу.