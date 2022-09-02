Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах. ФОТОрепортаж
Фото листівок, за допомогою яких росіян закликають на війну, публікує російське опозиційне видання "Грани", повідомляє Цензор.НЕТ.
В Новосибірській області заклик підписувати контракт розмістили на стенді в дитячому садочку "Золотий ключик". Завідувачка каже, що не знає, хто повісив цю листівку.
ВЄкатеринбургу контракт з армією РФ рекламують на автобусних зупинках, в Новосибірську - у вагонах метро.
В Ярославлі рекламу надрукували просто на платіжках за житлово-комунальні послуги.
У Ленінградській області до прихованої мобілізації долучилася Російська православна церква.
Здебільшого росіян заманюють на війну високими заробітками. Щоправда, пропонована сума відрізняється залежно від регіону. Так, у Великому Новгороді обіцяють від 1 млн рублі в за півроку. В Ульяновську платити збираються від 220 тис. рублів на місяць.
В Єкатеринбургу на білбордах - реклама приватної військової компанії "Вагнера".
Москвичів заманюють на війну нібито необхідністю підтримати дітей Донбасу. Та обіцяють їм, що у російських військових "все вийде" - аж до підкорення Місяця.
Органічно на цьому фоні виглядає реклама "Партії мертвих" - художньо-політичного проєкту, учасники якого влаштовують антивоєнні перформанси та пікети.