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Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах. ФОТОрепортаж

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В РФ триває кампанія з прихованої мобілізації. Тим, хто підпише контракт, обіцяють велику платню та суспільну пошану.

Фото листівок, за допомогою яких росіян закликають на війну, публікує російське опозиційне видання "Грани", повідомляє Цензор.НЕТ.

В Новосибірській області заклик підписувати контракт розмістили на стенді в дитячому садочку "Золотий ключик". Завідувачка каже, що не знає, хто повісив цю листівку.

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Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 01

ВЄкатеринбургу контракт з армією РФ рекламують на автобусних зупинках, в Новосибірську - у вагонах метро.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 02

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 03

В Ярославлі рекламу надрукували просто на платіжках за житлово-комунальні послуги.

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Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 04

У Ленінградській області до прихованої мобілізації долучилася Російська православна церква.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 05

Здебільшого росіян заманюють на війну високими заробітками. Щоправда, пропонована сума відрізняється залежно від регіону. Так, у Великому Новгороді обіцяють від 1 млн рублі в за півроку. В Ульяновську платити збираються від 220 тис. рублів на місяць.

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Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 06

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 07

В Єкатеринбургу на білбордах - реклама приватної військової компанії "Вагнера".

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 08

Москвичів заманюють на війну нібито необхідністю підтримати дітей Донбасу. Та обіцяють їм, що у російських військових "все вийде" - аж до підкорення Місяця.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 09
Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 10

Органічно на цьому фоні виглядає реклама "Партії мертвих" - художньо-політичного проєкту, учасники якого влаштовують антивоєнні перформанси та пікети.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 11

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Полностью сошедшие с ума твари на проклятой территории🤦
  • Ned Stark
    На бігборді вагнеровців у урода по центру - пральна машина в руках?
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Та х@й их там разберешь.Один с шампуром,один с гитарой и один со стиралкой.Вот куда этих три кацапских ******** собрались?
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