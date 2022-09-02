Військові навчання РФ "прописані" і не допомогли проводити широкомасштабні, складні операції росіян в Україні, - Британська розвідка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.
"Незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні спільні стратегічні навчання "Схід - 2022". Росія публічно заявляла, що у них візьме участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно задіяно більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "Схід" у 2018 році", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання "Схід" не змогли допомогти росіянам проводити широкомасштабні, складні операції.
"Подібні заходи мають "прописаний" сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію", - підкреслили у розвідці Великої Британії.