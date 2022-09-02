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Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених

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Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених
Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні має намір під час візиту до РФ обговорити питання розширення доступу співробітників організації до українських військовополонених.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, я дійсно маю намір відвідати Росію. Планується, що він (візит. - Ред.) відбудеться орієнтовно за два тижні. Я запитуватиму про можливість зустрічі з офіційними особами. Я маю намір обговорити гуманітарні питання, зокрема доступ до військовополонених", –- розповів Мардінію

Наразі гендиректор МКЧХ перебуває в Україні і, за його словами, уже провів зустріч із сім'ями українських військовополонених.

"Повірте, всі вони з великою тривогою чекають на новини про своїх родичів. Моя мета - вимагати більшого доступу до військовополонених і більшого гуманітарного доступу на тимчасово непідконтрольній Україні території", - сказав він.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, як зазначив в інтерв'ю Мардіні, співробітникам МКЧХ вдалося відвідати кілька сотень військовополонених з обох сторін. Завдяки цьому близько 3 тисяч сімей військовополонених отримали новини про своїх утримуваних родичів.

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